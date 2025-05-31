Tarsus’ta Trafik Kazası Meydana Geldi

OTOMOBİL TRAFİK KAZASINDA SULAMA KANALINA ASILI KALDI

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil sulama kanalı kenarında asılı kaldı. Olay, Anıt Mahallesi Kaleburcu Caddesi’nde gerçekleşti. M.A. (40) yönetimindeki 33 AKJ 871 plakalı otomobil, M.Y. (71) tarafından kullanılan 33 ACS 135 plakalı otomobil ile çarpıştı.

KAZADA YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucu, M.A’nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalında asılı kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan M.A. ve otomobilde bulunan iki kişiyi Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürdü. Olay yerinde çekici yardımı ile otomobil bulunduğu yerden kurtarıldı.