Tarsus’ta Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

KAÇIŞ DENEMESİ VE POLİSİN MÜDAHALESİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan 30 yıla yakın ceza alan bir hırsızlık şüphelisi kaçmaya çalıştı, ancak polis onu kovalamaca ile yakaladı. Edinilen bilgilere göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte, şüpheli Ş.G. dikkat çekti.

Polis, evden hırsızlık olaylarının şüphelisi olan ve ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçundan kesinleşmiş 29 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası bulunan Ş.G.’nin izini sürmeye başladı. Polisi fark eden şüpheli, hızlı bir şekilde kaçma girişiminde bulundu. Ancak, polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin peşini bırakmayarak onu başarılı bir şekilde kovalamaca ile yakaladı.

Emniyet ve adli süreçlerde gerekli işlemleri tamamlayan ekipler, hırsızlık suçundan aranan şahsı cezaevine teslim etti. Bu olay, Tarsus’ta yapılan suç önleme çalışmalarının ne denli etkin olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.