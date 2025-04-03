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Tarsus’ta Yanan Kamyonette 2 Yaralı

KAZA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Mersin’in Tarsus ilçesindeki otoyolda meydana gelen bir kaza sonrası alev alan kamyonette iki kişi yaralandı. Kaza, Tarsus-Adana yolunun Yenice bölgesinde, Adana gişelerine yakın bir noktada gerçekleşti.

BARIYERLERİ AŞAN ARAÇ YANMAYA BAŞLADI

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen ticari araç, bariyerleri aşarak yol kenarına savruldu ve ardından yanmaya başladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Araç içerisinde bulunan M.Ş.E. ile Y.E., tedavi edilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Yangın tamamen söndürüldükten sonra olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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