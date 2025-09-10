Tarsus’ta Zincirleme Kaza Meydana Geldi

KAZA DETAYLARI

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, 5 araç birbiriyle çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Mersin-Adana Otoyolu Deliçay Viyadüğü yakınında gerçekleşti. A.Ş. yönetimindeki otomobil, Z.T.’nin kullandığı tanker, İ.K. idaresindeki kamyon, M.K. yönetimindeki TIR ve M.S.’nin kullandığı TIR, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

YARALI SÜRÜCÜNÜN KURTARILMASI

Çarpışmanın etkisiyle kamyon sürücüsü İ.K. aracının içinde sıkıştı. Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi hızlıca olay yerine yönlendirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, uzun uğraşlar sonucunda sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Yaralı sürücünün kaza yerindeki ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi ve ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

TRAFİKTEKİ ETKİLER

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre durma yaşandı, ancak ekiplerin çalışmaları sonrasında yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kazayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.