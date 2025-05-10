Tarsus’taki Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin etkin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

YANGIN NEDENİ BELİRSİZ

Yangın, akşam saatlerinde Gülek Mahallesi Çukurbağ mevkisindeki çam ağaçlarının bulunduğu ormanda bilinmeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ormandan yükselen duman, kilometrelerce uzaktan gözlemlenebildi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından bölgeye Gülek Orman Şefliğine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden ekipler, alevlerin daha fazla alana yayılmasını engellemek için yoğun bir çaba sarf etti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangınla ilgili inceleme de başlatıldı.