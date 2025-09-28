Haberler

Tarsus’taki Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kazası

TARSUS’TA FECİ KAZA

Mersin’in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, TIR’a arkadan çarptı. Kazada, hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Ölümle sonuçlanan kazada Emine İrem Oktan (18), Maşallah Oktan (22) ve Halil Boztoğan (51) hayatını kaybetti.

KAZANIN DETAYLARI

Kaza, saat 00.10 sıralarında Mersin’in Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde gerçekleşti. 07 BCY 359 plakalı minibüs, önündeki 42 ATL 24 dorse plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs, demir yığınına dönerken can pazarı yaşandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine hızla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde minibüsteki 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenler ise morga götürüldü. Cenazelerin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketleri Şırnak’a gönderileceği bilgisi verildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

