Tarsuslu Genç, Davul Zurna Eşliğinde Toprağa Verildi

MERSİN’DE TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin’in Silifke ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Tarsuslu genç, davul zurna eşliğinde defnedildi. Olay, Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde, Silifke’nin Atakent Mahallesi Susanoğlu mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. 01 ABS 952 plakalı Peugeot marka otomobil, yol kenarında park halindeki 33 BHS 93 plakalı tıra arkadan çarparak aracın altına girdi.

OLAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan iki kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini bildirdi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan cenazeleri çıkardı ve hastane morguna nakletti. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybedenlerin Tarsuslu Yiğit Turan ve kız arkadaşı Ayşegül Kırlangıç olduğu belirlendi.

CENAZE TÖRENİ

Turan’ın cenazesi, Tarsus’un Aliefendioğlu Mahallesi’nde davul zurna eşliğinde mezarlığa getirildi. Cenaze namazının ardından, Turan’ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Ayrıca, geleneklere göre genç yaşta bekar olarak yaşamını yitirenler için cenazede davul zurna çalındığı ifade edildi.