Tartışma Bıçaklı Kavga İle Sona Erdi

OLAYIN GERÇEĞİ

Fatih’te bir büfeyi devralan kişi ile eski sahibinin oğlu arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yeni işletmeci Evren Damar (44) bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili şüpheli Abdülkerim K. (28) gözaltına alındı ve ‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

OLAYIN CEPHESİ

Olay, 3 Eylül günü saat 22.30 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi’nde gerçekleşti. Abdülkerim K., ailesine ait olan büfenin kendisinden habersiz devredildiğini öğrenince dükkana giderek yeni işletmeci Evren Damar ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Abdülkerim K., yanındaki bıçakla Evren Damar’a saldırdı. Bıçaklanan Evren Damar, kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

HIZLI MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında polis ve acil sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Evren Damar’ı hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Damar yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kaçan şüpheli Abdülkerim K.’yi kullandığı bıçakla birlikte yakaladı ve gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ‘Kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edildi.