Tartışma, Kavga, Bıçaklama, Gözaltı, Ölüm

Olayın Gelişimi

Olay, Turan Mahallesi Baltacı Mahmut Yolu’nda sabah saat 03.00 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, uyuşturucu madde etkisi altında olduğu söylenen Fırat Arslan (45) ile eşi Şenayi Arslan (44) arasında çıkan bir tartışma, hızla kavgaya dönüştü. Başlangıçta evde yaşanan bu kavga, dışarı taşarak daha da büyüdü. Fırat Arslan, eşi Şenayi Arslan ve kızı D.A.’yı defalarca bıçakladı. Olayın hemen ardından 112 Acil Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Sorunlu Anların Yaşanması

Fırat Arslan, olayın ardından çıplak bir şekilde elinde bıçakla kaçmaya başladı. Kaçış esnasında polislere saldırmaya çalıştı, fakat kısa süren bir takibin ardından ayağından vurularak yakalandı. Yaralı anne ve kızı, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şenayi Arslan’ın Hayatını Kaybetmesi

Yaralılardan Şenayi Arslan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi, ancak ne yazık ki hayatını kaybetti. Kızının sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Güvenlik Kamerasındaki Kayıtlar

Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, elinde bıçakla sokakta dolaşan Fırat Arslan’ın eşini kovaladığı anlar görülüyor. Arslan, bu sırada kıza D.A.’yı da defalarca bıçakladı. Görüntülerde, Fırat Arslan’ın dikkatini dağıtan bir genci kovalamak için küçük kızı bıçaklamayı bıraktığı da yer alıyor. Ayrıca, polisin Arslan’ı etkisiz hale getirdiği anlar da kaydedildi. Olayla ilgili olarak şu anda bir soruşturma devam ediyor.