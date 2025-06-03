Haberler

Tartışma Kavga Haline Dönüştü

TARTIŞMA PARK YERİNDE BAŞLADI

Sarıyer’de meydana gelen olayda, iki kişi arasında park yeri nedeniyle bir gerginlik yaşandı. Bu gerginlik, zamanla kavgaya dönüştü. Kavganın boyutları artınca, tarafların yakınları da müdahale etti. Sokakta yaşanan bu olay, çevredeki insanlar tarafından zor da olsa sakinleştirildi. Kavganın anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KADINLAR ARASINDAKİ ÇATIŞMA BÜYÜDÜ

23 Mayıs Cuma günü Rumelihisarı’nda gerçekleşen bu olayda, iki kadın sürücü arasında park yeri yüzünden bir tartışma patlak verdi. Tartışma, tarafların akrabalarının da olaya dahil olmasıyla büyüyerek kavga haline geldi. Kadın sürücüler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırırken, çatışma sırasında çevredekilerin çığlıkları da yükseldi. Neyse ki, çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul Polisi H.Ş’yi Koruyor

İstanbul'da, 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel taciz iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma süreci sürüyor.
Haberler

L.A. F.C., Cengiz Ünder’i geri alacak

Los Angeles Football Club, kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Ünder, bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'ye dönecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.