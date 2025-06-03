Tartışma Kavga Haline Dönüştü

TARTIŞMA PARK YERİNDE BAŞLADI

Sarıyer’de meydana gelen olayda, iki kişi arasında park yeri nedeniyle bir gerginlik yaşandı. Bu gerginlik, zamanla kavgaya dönüştü. Kavganın boyutları artınca, tarafların yakınları da müdahale etti. Sokakta yaşanan bu olay, çevredeki insanlar tarafından zor da olsa sakinleştirildi. Kavganın anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KADINLAR ARASINDAKİ ÇATIŞMA BÜYÜDÜ

23 Mayıs Cuma günü Rumelihisarı’nda gerçekleşen bu olayda, iki kadın sürücü arasında park yeri yüzünden bir tartışma patlak verdi. Tartışma, tarafların akrabalarının da olaya dahil olmasıyla büyüyerek kavga haline geldi. Kadın sürücüler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırırken, çatışma sırasında çevredekilerin çığlıkları da yükseldi. Neyse ki, çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı.