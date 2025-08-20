OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, Kocamustafapaşa Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, bebek arabası ve elektrikli tekerlekli sandalye ile otobüse binmek isteyen bir yolcu, arka kapıdaki rampayı açmaya çalışınca şoförle arasında bir gerginlik oluştu.

TARTIŞMANIN KAVGAYA DÖNÜŞMESİ

Kısa sürede tırmanan tartışma, kavga haline geldi. Kavganın içinde bulunan yolcunun yakını, çantasından çıkardığı biber gazını şoföre doğru sıktı. Bu durum, çocuk ve yaşlıların da aralarında bulunduğu diğer yolcular üzerinde olumsuz bir etki yaratırken, gazdan etkilenip otobüsten hızla indiler.

SU İLE MÜDAHALE VE GÖRÜNTÜLERİN KAYDEDİLMESİ

Taraflar arasındaki çatışma sokakta da sürdü. Biber gazından etkilenen yolculara su ile müdahale edildi. Otobüs içerisindeki gaz etkisini kaybedince, şoför seferine devam etti. Yaşanan olaylar, başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.