Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü, Bir Ölü

ARAÇ PARK ETME TARTIŞMASI

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, araç park etme sebebiyle yaşanan bir tartışma, silahlı kavgaya dönüşüyor. Bu olayda, bir kişi yaşamını yitiriyor.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Tatvan’ın Tuğ Mahallesi’nde Z.K. ile Y.Y. arasında park etme yüzünden tartışma meydana geliyor. Kısa sürede büyüyen bu tartışmaya, Y.Y.’nin akrabası Y.E.Y. de katılıyor. Y.E.Y., yanında bulundurduğu silahla Z.K.’ye ateş ediyor. Ağır yaralanan Z.K., hastaneye kaldırılıyor ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası, şüpheliler Y.Y. ve Y.E.Y., Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa zamanda yakalanarak gözaltına alınıyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılıyor.

