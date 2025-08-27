Tartışma, Şok Edici Mesajlarla Başladı

MESUT ADLİN’İN İFADELERİYLE BAŞLAYAN TARTIŞMA

Ünlü fotoğrafçı Mesut Adlin’in reşit olmayan bir kıza yazdığı mesajların ifşasıyla başlayan tartışma, kısa sürede televizyon dünyasına sıçradı. Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022 yılında rol aldığı Tozluyaka dizisinde birlikte çalışan Tayanç Ayaydın’ın kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdü. Akkaya, yaşadıklarını sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

TACİZ İDDİALARI VE KENDİ DENEMELERİ

Akkaya, evli olan rol arkadaşının kendisine hem sözlü hem de yazılı tacizde bulunduğunu belirtti ve “Ben 21 yaşındaydım, ilk işimdi, sustum. Kendimi ortaya koyuyorum çünkü kız kardeşlerimin yanında olmak istiyorum. Ama benim yanımda kim duracak?” sözleriyle yalnız bırakıldığını ifade etti. Genç oyuncu, iddialarını desteklemek amacıyla sosyal medyada aralarındaki mesajlaşmaların ekran görüntülerini de yayımladı. Bu mesajlarda Tayanç Ayaydın’ın Akkaya’ya “Dünyanın en güzel kadını!” ve “Sen çok özelsin… Benim için!!” gibi ifadeler kullandığı görüldü. Akkaya’nın ise bu mesajlara verdiği yanıt dikkat çekti: “Dünyanın en güzel kadını sence de karın değil mi? Mutlu yıllar. Lütfen bana bu şekilde yazma çünkü bir süredir söylediklerinden ve mesajlarından rahatsız hissediyorum ve ne diyeceğimi bilemiyorum, bence bu yanlış bir şey.”

Akkaya’nın açıklamaları geniş yankı bulurken, Ayaydın’ın “özür” niteliğindeki paylaşımı tartışmayı daha da alevlendirdi. Genç oyuncu, bu açıklamaya sert bir tepki vererek sessizliğini bozmaya niyetli olduğunu vurguladı. Tartışmalara dahil olan yorumcu Seren Serengil ise bir kullanıcının “Tehlikeli bir durum aslında. Gıcık olduğun bir oyuncuya, rol vermeyen bir yönetmene sallama zamanı tam. Gerçekle iftira birbirine karışır.” yorumu üzerine “Adam öyle biri değil, bu bir iftira kampanyası” diyerek Ayaydın’ı savundu. Taciz kavramına dair değerlendirmesinde, “Taciz, sürekliliği olan sarkıntılıktır” şeklinde açıklama yaptı.

Yaşanan bu olaylar ve gelişmeler, dizi ve film sektöründe taciz, sessizlik ve dayanışma konularının bir kez daha gündeme gelmesini sağladı. Tavırları net bir şekilde ikiye bölen bu tartışma, sosyal medyada geniş yankı buldu.