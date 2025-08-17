Tartışma Sonrası Şahıs Arkadaşını Vurdu

OLAYIN GEÇMİŞİ VE ŞAHISLAR

Tartışmanın büyümesiyle birlikte silahı bulunan bir kişi, arkadaşını vurarak hayatına son verdi. Olayın ardından kaçan cinayet zanlısını yakalamak için geniş bir arama çalışması başlatıldı. Bu trajik olay, Denizli’nin Çardak ilçesine komşu olan Afyon’un Başmakçı ilçesinin Akpınar bölgesinde gerçekleşti. Bilgilere göre, daha önce kendi çevresindekilerden birine silahla saldırdığı ve farklı suçlardan cezası bulunduğu iddia edilen Recep T., akşam saatlerinde uyuşturucu ve para alışverişi nedeniyle 3 çocuk babası olan Yusuf Ertürk’e silahla ateş etti.

SİLAH SESİ VE GELEN EKİPLER

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrasında bölgeye hızlıca çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerin ardından Yusuf Ertürk’ün yaşamını kaybettiğini tespit etti. Yusuf Ertürk’ün cenazesi, otopsi amacıyla Afyonkarahisar’a götürüldü. Ayrıca, yaşamını yitiren Yusuf Ertürk’ün evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI

Her iki şahsın Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi’nde ikamet ettikleri ve olayın nasıl gerçekleştiği üzerine araştırmalar devam ediyor. Olaydan sonra bölgeden kaçan şüpheli Recep T.’nin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.