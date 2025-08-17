Tartışma Sonucu Arkadaşını Vurdu

Olayın Gelişimi

Tartışmanın büyümesi sonucunda silahı bulunan bir şahıs, arkadaşını vurup öldürdü. Olayın ardından cinayet zanlısı için geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı. Bu trajik olay, Denizli’nin Çardak ilçesine yakın olan Afyon’un Başmakçı ilçesinin Akpınar bölgesinde gerçekleşti.

İddialar ve Gelişmeler

Alınan bilgilere göre, daha önce de kendi yakınlarından birini silahla vurduğu ve farklı suçlardan ceza aldığı iddia edilen Recep T., akşam saatlerinde uyuşturucu ve para alışverişi nedeniyle 3 çocuk babası Yusuf Ertürk’ü silahla vurdu. Olayın ardından silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolleri sonucunda Yusuf Ertürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yusuf Ertürk’ün Durumu

Yusuf Ertürk’ün cansız bedeni, Afyonkarahisar’a otopsi işlemleri için nakledildi. Hayatını kaybeden Yusuf Ertürk’ün evli olduğu ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Katil ve kurbanın, her ikisinin de Denizli’nin Çardak ilçesindeki Gemiş Mahallesi’nde ikamet ettiği bilgisi ortaya çıktı.

Arama Çalışmaları

Recep T.’nin olay yerinden kaçmasının ardından, jandarma ekipleri cinayet zanlısını yakalamak için geniş çaplı arama çalışmalarına başladı.