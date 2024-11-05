” tartışmaları sona erdirecek öneri: Darbe ölçme teknolojisi”

NANO SENSÖRLER İLE ANLIK ŞİDDET ÖLÇÜMÜ

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleştirilen derbi karşılaşmasının ardından VAR kararları yeniden tartışma konusu oldu. ESH Spor, maç sırasında meydana gelen sert müdahaleleri ve tartışmalı pozisyonları daha etkin bir şekilde değerlendirmek için “nano sensör” teknolojisine dayalı bir çözüm önerisi sundu. Bu öneride, futbolcuların kramponlarına, çoraplarına ve formalarına entegre edilecek nano sensörlerin, temastaki şiddeti ölçerek anında VAR sistemine iletebileceği ifade ediliyor. Böylelikle, çarpışmalar ve dokunmaların detayları daha net bir biçimde analiz edilebilir. Böylece, pozisyonların sarı ya da kırmızı kart gerektirip gerektirmediği ya da faul olup olmadığı daha güvenilir bir şekilde değerlendirilebilir.

5G ALTYAPISIYLA HIZLI VERİ AKIŞI

Verilerin anlık olarak iletilebilmesi için stadyumda düşük gecikmeli bir 5G ağı kurmak gerekiyor. Bu altyapı sayesinde, nano sensörlerden gelen veriler anında VAR bilgisayarına iletilerek kararların hızlanması ve doğruluğunun artması sağlanabilir. Ayrıca, ESH Spor, VAR sistemine yapay zeka desteği öneriyor. Nano sensörlerden gelen verilerin analiziyle temasın şiddeti ve faul durumu değerlendirilecek ve VAR hakemine öneriler sunulacak. Ancak nihai karar yine insan hakeme ait olacak; yapay zeka yalnızca destekleyici bir rol üstlenecek.

KULÜPLERE DETAYLI VERİ PAYLAŞIMI

Bu verilerin kulüplerle paylaşılması, oyuncuların performanslarını ve sağlık durumlarını daha ayrıntılı analiz edebilmek için bir fırsat sunuyor. Ancak, bu veri paylaşımının gizlilik ve etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği unutulmamalı.

OLASI SORUNLAR NELER?

ESH Spor’un önerisi teorik olarak etkili görünse de, bu sistemin sahalarda uygulanabilmesi için büyük bir maliyet ve gelişmiş bir altyapı gerekmektedir. Veri güvenliği, gizlilik ve anlık analizlerin aksaması gibi potansiyel riskler, çözülmesi gereken önemli zorluklar arasında yer alıyor. Futbol otoritelerinin yeniliklere onay vermesi ve teknoloji altyapısının gelişmesi halinde, bu tür bir sistemin yakın gelecekte sahalarda kullanılma olasılığı artabilir.