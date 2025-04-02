Tartışmalı Boykot Çağrısı ve Bakanların Tepkisi

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SONRASI BOYKOT ÇAĞRILARI ARTIYOR

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bazı markalar için boykot çağrısı yapmaya başladı. Süreç içerisinde boykot edilecek markaların sayısı giderek artarken, bugün genel bir boykot çağrısı daha geldi. Boykota karşılık olarak ise bakanlar harekete geçiyor.

BAKANLARDAN MARKET ZİYARETLERİ

Bakanlar arasında yer alan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, marketlere giderek alışveriş yaptı. Markette alışveriş esnasında vatandaşlarla sohbet eden Bakan Yerlikaya, bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Yerlikaya, yaptığı paylaşımda “Yerli ve milli ürünlerimize, esnaflarımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir. Milletimizle birlikte, 7’den 77’ye bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü vakit, Milli Destek Vakti’dir.” ifadelerini kullandı.