Tartışmalı maçta kazanan yok!

Milli ara dönüşünde Galatasaray evinde konuk ettiği Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasının açılış karşılaşmasında Atiker Konyaspor’u konuk eden Galatasaray, son maçına göre ilk 11’de 2 değişiklikle sahaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından 10 maç men cezası verdiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakayı locadan izledi.Sarı kırmızılılar müsabakaya Fernando Muslera, Mariano Filho, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Maicon Roque, Fernando Reges, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok ile başladı.

Hafta içinde resmi sözleşme imzalayarak Atiker Konyaspor’da üçüncü kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Aykut Kocaman ise takımını Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Traore, Milosevic, Jahovic 11 ile sahaya sürdü.

Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadeleleri ile geçerken konuk ekip özellikle Jahovic ile Galatasaray kalesinde etkili oldu ancak Galatasaray ile 300. maçına çıkan Muslera ilk 45 dakikalık dilimde kalesini gole kapattı ve ilk yarı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Atiker Konyaspor Jahovic ve Ömer Ali Şahiner ile rakip kalede oldukça etkili olurken 60. dakikada Ömer Ali Şahiner’in ceza sahasının içinden vurduğu şut direkten geri döndü.

Galatasaray aradığı golü karşılaşmanın 69. dakikasında bulurken Mariano’nun ortasında Diagne’nin uzaklaştırmak istediği top Uğur Demirok’un sırtına çarptı ve Serkan Kırıntılı’nın bakışları arasında filelerle buluştu.

Mücadelenin 89. dakikasında Atiker Konyaspor penaltıdan bulduğu golle karşılaşmada 1-1’lik eşitliği yakaladı. Pozisyonda Serdar Aziz krımızı kartla oyun dışında kaldı ve Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.