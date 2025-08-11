Taş’ın Çocukları Sosyal Hizmetler’ce Alındı

POLİSİ FİZİKSEL ŞİDDETLE SUÇLAYAN İDDİALAR

Gaziantep’te polisin kendisine şiddet uyguladığını iddia eden bir şahsın, 14 suç kaydının bulunduğu ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün çocuklarını alması nedeniyle kuruma saldırdığı öğrenildi. Evinin olmadığını ifade eden depremzedenin, kendisine verilen konteyneri 50 bin TL’ye sattığı da ortaya çıktı.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Bazı basın yayın organlarında polisin kendisine işkence ettiğini öne süren 43 yaşındaki Devlet Taş’ın, toplamda 14 ayrı suç kaydı bulunuyor. İki çocuk babası Taş’ın, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün kapısını kırmaya çalıştığı ve bu sırada polisin kendisini gözaltına aldığı belirtiliyor. Depremzede olan Taş’ın, devletin kendisine konteyner vermediği şeklindeki iddiası da gerçek dışı çıkıyor. Taş’ın, verilen konteyneri 50 bin TL’ye sattığı anlaşılmış durumda.

ÇOCUKLARINA BAKAMADIĞI GÖRÜLDÜ

İslahiye’de meydana gelen depremde evi yıkılan Devlet Taş’ın, bir süreliğine iki çocuğuyla konteyner kentte kaldığı, daha sonra alan boşaltılınca İlçe Kaymakamlığına evsiz olduğunu söyleyerek konteyner aldığı ve bu konteyneri satışa çıkardığı anlaşıldı. Taş’ın çocuklarına yeterince bakamadığı ve kötü yaşam koşullarında bulundukları, 14 yaşındaki kızının hiç banyo yapmadığı bilgisi doğrultusunda Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, iki çocuğu devlet korumasına aldı.

GÖZALTINA ALMA VE HASTANE PROSEDÜRLERİ

Kurum binasına saldıran Taş’ın polis tarafından ters kelepçeyle gözaltına alındığı ve bu esnada polise direndiği, kendisini yere attığı bildiriliyor. Polis tarafından hastaneye götürülen Taş, burada sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanede beklerken çekilen fotoğrafının, “hastanede yatıyor” şeklinde haberleştirildiği kaydedildi.