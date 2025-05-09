Taş Kışla’da Açılan Sürdürülebilir Proje Sergisi

PROJENİN AMAÇ VE KAPSAMI

Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında yapılan işbirliği ile sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan “Sanayiden Sanata” sergisi, İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi’nde açılmıştır. Bu yıl ikincisi düzenlenen projeye, İTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri katıldı. Proje kapsamında, aile işletmelerinin atık malzemeleri sürdürülebilir ve yaratıcı bir perspektifle sanat eserlerine dönüştürülmüştür. Her yıl farklı bir üniversite ile işbirliği yaparak sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı hedefleyen projede, öğrenciler aile şirketlerinden sağlanan atık malzemelerle estetik, işlevsel ve çevresel eserler oluşturmuştur.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten, AA muhabirine projeyle ilgili olarak derneğin “Ailede Birlik İşletmede Sürdürülebilirlik” mottosuna dikkat çekerek, “Dünyanın ve işletmelerimizin sürdürülebilirliği çok kıymetli. Bunun farkındalık yaratan araçlarından birinin sanat olduğunu düşünüyoruz. Projenin fikri, ‘Sanayi atıklarımızdan bir sanat eseri yaratsak ve bunu herkese duyurabilsek’ düşüncesi ile ortaya çıktı.” şeklinde açıklamada bulunmuştur.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Olten, bu fikrin bir üniversite işbirliği ile kalıcı hale geleceğini belirterek, “Önce İzmir’de Yaşar Üniversitesi ile başladık, bu dönemde İTÜ ile çalıştık. Burada başka aile işletmelerinin sanayi atıklarından obje oluşturuldu. Sürdürülebilirlik mottosunu devam ettireceğiz ve belki farklı universite ve konseptlerle farkındalık yaratacak yeni projelerle sürdüreceğiz.” diye eklemiştir.

SANATIN ÖNEMİ

Olten, sürdürülebilir sanatın değil, sanatın sürdürülebilir olmasına vurgu yaparak, “Sanatı desteklediğinizde, subjektif bir dünya yaratmış oluyorsunuz. Sanat, insanlık için yaşamın gerçekleriyle baş etmenizi kolaylaştıran önemli bir unsurdur. Sanayi atıkları ile sanatı harmanlayabiliyorsanız, bu müthiş bir dönüşümdür; sanayinin dünyayı kirlettiği ve sanatın dünyayı güzelleştirdiği gerçeğiyle bunları bir araya getiriyorsunuz.” ifadelerini kullanmıştır.

TOPLUMSAL FARKINDALIK HEDEFLERİ

İTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Layıka Ney Ece Arıburun Kırca, projeyi seçmeli ders kapsamında yürütmeye karar verdiklerini belirterek, “Seçmeli dersin adı Çağdaş Mobilya Tasarımı. TAİDER ile işbirliği teklifi geldiğinde projenin içeriğini sürdürülebilirlik ekseninde ele alabileceğimizi fark ettik. TAİDER üyesi 10 firma ile çalıştık. Bu firmaların üretim alanları oldukça farklı.” şeklinde bilgi vermiştir.

Kırca, projede metal, un ve tekstil sektörlerinde yer alan firmalarla çalışıldığını aktararak, “Tekstil ve un atığı nasıl mobilyaya dönüşebilir sorusunun cevabını sergimizde bulabileceksiniz.” diyerek projenin içeriğine ilişkin bilgi vermiştir. Öğrencilerin, yapısal ve malzeme çalışmaları ile ilgili deneylerin henüz yapılmadığını, ancak bunun çok umut verici olduğunu ifade etmiştir.

Kırca, endüstriyel tasarımın geniş kitlelere ulaştırılabilecek ürünler olması gerektiğine dikkat çekerek, “Ürünün somut hali ve yaşam döngüsü bizim için önemlidir. Amaç, sadece yüksek miktarda ürün üretmek değil, ürünlerin yaşam döngülerini en uygun şekilde tamamlamalarını sağlamak.” şeklinde değerlendirme yapmıştır.