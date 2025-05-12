Taş Yolu, Adrenalin Tutkunlarını Bekliyor

ADRENALİN TUTKUNLARININ YENİ DURAĞI

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde, yöre halkının zorlu çabaları ve devletin desteğiyle 132 senede inşa edilen Taş Yolu, “dünyanın en zorlu yolları” arasında yer alıyor. Çok sayıda tünel, viraj, keskin uçurumlar ve doğal güzelliklerle dolu olan bu yol, her mevsim adrenalin severleri ağırlıyor. 1870 yılında Kemaliye’yi Sivas’ın Divriği ilçesi üzerinden İç Anadolu’ya bağlamak amacıyla yapımına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon’un geçit vermeyen kayalıklarını ilkel araçlarla oyan yöre halkı tarafından tamamlandı. 2002 yılında tamamlanan yol, yıllar içerisinde dar yapısı nedeniyle yalnızca yürüyerek geçilebilirken, zamanla araç geçişine uygun hale getirildi.

DOĞAL GÜZELLİK VE ZORLAYICI PARKUR

Alternatif yolların açılmasıyla birlikte artık turizm amaçlı kullanılan Taş Yolu, hem doğal güzellikleri hem de zorlu parkuruyla yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez adreslerinden biri oldu. Dünyanın önemli kanyonları arasında sayılan Karanlık Kanyon boyunca ilerleyen 10 kilometrelik yol, 45 adet irili ufaklı tünel, pek çok keskin viraj ve uçurumlarıyla dikkat çekiyor. Uluslararası Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri çerçevesinde, bu zorlu yolu yürüyerek ya da araçla geçmek isteyenler, Taş Yolu’nda macera dolu anlar yaşayabiliyor.

Ayrıca, Karanlık Kanyon’da “Base Jump” ve “Wingsuit” atlayışları gibi heyecan verici etkinlikler de düzenleniyor. Adrenalin tutkunlarının ilgisini çeken bu aktiviteler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor. Taş Yolu ve çevresi, her yıl artan ziyaretçi sayısıyla bu alandaki önemli bir destinasyon haline geliyor.