Tasarımdan Uygulamaya Konferansı Düzenlendi

ORMAN FAKÜLTESİ ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, “21 Mart Dünya Ormancılık Günü Etkinlikleri” çerçevesinde “Tasarımdan Uygulamaya” adlı konferansı düzenledi. Konferans, Orman Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Etkinliğe Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Türk, Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Çağlar Akçay, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Eroğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

PEYZAJ MİMARLIĞINDA SÜREÇ YÖNETİMİ

Konferansta konuşan Lotus Peyzaj Şirket Sahibi Yılmaz Odabaş, öğrencilere peyzaj mimarlığındaki tasarım sürecinden uygulama aşamasına kadar süreç yönetimi hakkında önemli bilgiler sunuyor. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, peyzaj tasarımının planlama aşamalarından başlayarak uygulama süreçlerinin nasıl yönetildiği, örnek projeler üzerinden açıklanıyor. Yılmaz Odabaş, mesleki deneyimlerini ve sektördeki yenilikler ile uygulama süreçleri hakkında çeşitli bilgiler paylaşıyor.

KARİYER PLANLAMASI ÜZERİNE REHBERLİK

Peyzaj mimarlığında kariyer planlaması, iş yaşamında karşılaşılan zorluklar ve sektörde başarılı olabilmeleri için gereken beceriler konusunda da öğrencilere rehberlik eden Yılmaz Odabaş, sektörün dinamik yapısına uyum sağlamanın önemine vurgu yapıyor. Öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak sektöre daha iyi hazırlanmalarına olanak tanıyan etkinlik, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın’ın, Yılmaz Odabaş’a teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.