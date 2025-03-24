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Tasarlayarak Cinayet İşleyen Şahıs Yakalandı

ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN YAKALANDI

Samsun’da “adam öldürmek” suçuyla 20 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan bir şahıs, polis tarafından yürütülen takiple ele geçirildi ve cezaevine gönderildi. Alınan bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda E.B. isimli zanlıyı gözaltına aldı.

CEZAİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. Burada yapılan incelemeler sonrasında tutuklanarak cezaevine teslim edildi. E.B.’nin adam öldürme suçundan aldığı ceza, mahkeme tarafından kesinleşmiş durumdaydı.

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