Taşcıer Sayıştay Raporlarının Kamu Kaynaklarını Aydınlattığını Açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Sayıştayın 2024 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denetim Raporu üzerindeki görüşlerini aktardı. Taşcıer, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Sayıştay raporlarının demokrasinin teminatı olduğunu vurguladı. Kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını ve bu kaynakların kimlere, hangi yollarla aktarıldığını net bir şekilde ortaya koyan Sayıştay raporlarının önemine dikkat çeken Taşcıer, 2024 yılı için hazırlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Denetim Raporlarının birçok şeyi açığa çıkardığını ifade etti.

GERÇEKLERİ YANSITMIYOR

Taşcıer, “Kurumun muhasebe sisteminden alacak takibine, iç kontrolden icra süreçlerine kadar her noktada ciddi aksaklıklar zincir gibi birbirine eklenmiş durumda. Sosyal Güvenlik Kurumunun mali tabloları maalesef gerçeği yansıtmıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Taşcıer, görünmeyen yaklaşık 50 milyarlık tecil edilmiş alacakların kayıtlara geçmediğini, teminat kayıtlarının eksik olduğunu ve bozulan taksitlerin takibinin yapılmadığını belirtti. “Kısacası, tahsil edilmesi gereken para buharlaşıyor” dedi.

KAR ETMEK DEĞİL REFHA ÜZERİNE

CHP’li Taşcıer, SGK’nın temel amacının kar elde etmek değil, toplumsal refahı korumak ve sosyal sürdürülebilirliği sağlamak olduğunu da hatırlattı. Bu amacın gerçekleştirilmesinin ne kadar elzem olduğunu vurguladı.

