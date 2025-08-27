TASD Başkanı, Temu’da Kanserojen Problemi Açıkladı

KANSEROJEN VE AĞIR METAL TESPİTİ

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, Temu üzerinden sipariş edilen ayakkabıların yarısında kanserojen ve ağır metal bulunduğunu belirtmiş. İçten, “Dernek olarak Temu’dan ayakkabı aldık. Bunları laboratuvara gönderdik ve analiz yaptırdık. Yaklaşık yüzde 50’sinde çok yüksek oranlarda kanserojen ve alerjen maddeler, ağır metaller tespit edildi” diyerek önemli bir uyarıda bulunmuş. Ayrıca, bu sonuçları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile paylaştıklarını, tüketiciler üzerinde ciddi riskler oluştuğunu anlattıklarını söylemiş. İçten, “Bakan bey yakın zamanda konuya yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi. Tedbirin eli kulağında diye düşünüyoruz” ifadelerini kullanmış.

YABANCI E-TİCARET SİTELERİNİN ETKİSİ

Temu’nun yalnızca ayakkabı satışından Türkiye’de yıllık yaklaşık 200 milyon dolar gelir sağladığı da ifade edilmiş. Bunun yanı sıra, genel olarak yabancı e-ticaret sitelerinin Türkiye’deki ekonomik etkisinin artmakta olduğu gözlemleniyor. Geçen yıl bu platformların cirosunun 43 milyar lira olarak kaydedildiği ve 2025’te bu rakamın 83 milyar liraya ulaşmasının öngörüldüğü belirtiliyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) raporuna göre, yabancı menşeli sitelerin Türkiye’de bu yıl 500 milyar liralık katma değer kaybına yol açabileceği vurgulanıyor.