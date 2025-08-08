Taşdemir, Eksiklikleri Hızla Tamamlayacağız

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRME

Trendyol Süper Lig’in açılış maçında evinde Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK’nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, maç sonrası yaptığı açıklamada, oyuna iyi başladıklarının altını çizdi. Ancak penaltıdan sonra takımın moralinin bozulduğunu belirtti. Taşdemir, “Seyircimizle buluştuğumuz ilk maçta maalesef istediğimiz oyunu oynayamadık. Oyuna başlangıcımız iyiydi ama penaltıdan sonra gardımızın düşmesi yakışmadı.” diyerek durumu özetledi.

EXSİKLER VE GELECEK PLANLARI

Takımın eksikliklerinin bulunduğunu ifade eden Taşdemir, “Sezonun ilk maçı eksiklerimiz de var biliyoruz. Yönetimimizle beraber istişare halindeyiz, eksikleri en kısa sürede tamamlayıp çok daha iyi bir takım olup taraftarımızı da kendimizi de sevindirip yolumuza devam edeceğiz. İstediğimiz oyunu oynayamadık, kendimizce sebeplerimiz var.” şeklinde konuştu.

SAKATLIK DURUMU

Taşdemir, karşılaşmada sakatlanan M’Bakata’nın çapraz bağlarında sorun yaşadığını ve sezonu kapattığını da vurguladı. Bu durum, takımın mevcut sorunlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.