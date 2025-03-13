Taşdemir: “Zor Maçı Seviyoruz”

TAKTİK VE HAZIRLIKLAR

Kocaelispor’un Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 16 Mart Pazar günü Fatih Karagümrük ile yapacakları karşılaşma öncesi, “Zor bir maç bizi bekliyor. Bunun bilincindeyiz ama bu zamana kadar takım olarak oynadığımız çok doğru ve iyi oyunlar var. Zor bir maç ama biz zorları severiz. Zorlardan da iyi çıkmasını bildik” açıklamasını yaptı. Körfez ekibi, bu maç için hazırlıklarına antrenman ile devam etti. Ayrıca, bu antrenman Teknik Direktör İsmet Taşdemir gözetiminde gerçekleşti ve odak noktası çabukluk ve geçiş antrenmanları oldu.

MENDES’İN DURUMU

Antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında, Mendes’in maçta oynayıp oynayamayacağına dair değerlendirmelerde bulunan Taşdemir, “Mendes, Karagümrük maçına yetişebilirdi ama riske de atmış oluruz. Riske atıp sezonun geri kalanında daha büyük sıkıntılar yaşamak istemiyoruz” dedi. Mendes yanı sıra Appindangoye ve Ahmet Oğuz’un da eksikliği, takımın oyun düzenini etkiledi. Taşdemir, “Yeni oynattığımız oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar ama yetmedi. Özellikle geçtiğimiz hafta kötü bir oyun sergiledik. Bu, yeni oynayan oyuncularla alakalı değil. Doğru hazırlanamadığımız bir ilk yarıyı geride bıraktık ama ikinci yarıda daha iyi işler yaptık” şeklinde konuştu.

REHAVET VE OYUN FORMATINA DAİR GÖRÜŞLER

Takımda bir rehavet olduğunu düşünmediğini vurgulayan Taşdemir, “Takımda maçın başından sonuna kadar bir oyun formatı ile oynayıp, kötü oynadığımız bir günü değiştiremezseniz rehavet olarak algılayabilirim. Ancak son Ümraniye ve Ankaragücü maçlarında kötü oynadık. Ankaragücü maçında daha da kötüydük. İkinci yarıda bunu değiştirmek için ciddi çaba sarf ettik. Dolayısıyla rehavet olduğunda o etkiyi göremeyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.