Taşgüney Köyü Yol Sorunları Süregeldi

SEL FELAKETİ SONRASI YOLUN DURUMU

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Taşgüney köyüne ulaşımı sağlayan yol, 2021 yılında meydana gelen sel felaketinin ardından hala yenilenmedi. Dört yıl geçmesine rağmen kalıcı bir çözüm üretilmemesi, köy halkının tepkisini artırıyor. Özellikle kış aylarında kapalı kalan yol, köy sakinleri ve okul servisi kullanan öğrenciler için ciddi tehlikeler oluşturuyor. Heyelan nedeniyle güvensiz hale gelen yolun durumu, bölge halkını tedirgin ediyor.

YOLUN GÜVENLİĞİ İÇİN TALEPLER ARTIYOR

Türkeli ilçesine bağlı Taşgüney köyü Aktaş Mahallesi’ndeki yol, 2021’deki sel felaketi sonrası oluşan heyelan nedeniyle büyük bir risk taşıyor. Bölgedeki köylüler, ilçe merkezine bağlantı sağlayan bu yol için kalıcı çözümler bekliyor. Köy Muhtarı Gültekin Gür, “Sel esnasında yolumuz kaymıştı. O günden bu yana yol bu halde. Defalarca talepte bulunduk ancak bir gelişme yok. Burası aynı zamanda okul servisinin kullandığı güzergah. İstinat duvarı ya da taş duvar yapılmadan bu sorunun çözülmesi mümkün değil” diye konuştu.

TEHLİKELERE DİKKAT ÇEKİYORLAR

Köy sakinlerinden Selami Erünsal ve Coşkun Ersoy, yetkililere seslenerek yolun tehlikeleri hakkında bilgi veriyor. Selami Erünsal, “Milletvekilimize söyledik ancak ilgilenen olmadı. Kaç senedir bu yol böyle. İlla ki bir kaza mı olsun, insanlar zarar mı görsün?” şeklinde sordu. Coşkun Ersoy ise “İnsanlar dalgın olabiliyor, bir anda fark edemeyebilir. Devlet büyüklerimizin bu sorunu çözmesini bekliyoruz” ifadelerini kullanarak endişelerini aktardı.

ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ ENDİŞE KONUSU

Taşımalı eğitim sisteminden kaynaklanan sıkıntıları dile getiren Müslüm Ersoy, “Çocuklarımız servisle bu yoldan okula gidiyor. Kar yağdığı zaman bu çocuklar okula gidemiyor. Yol kopmuş gidiyor. Araçlar çökecek korkusuyla zar zor geçiyor. Bu yüzden yolumuzun acilen yapılmasını istiyoruz” diyerek kaygılarını paylaştı. Vatandaşlar, gün geçtikçe daha fazla risk taşıyan yolun geçici çözümler yerine kalıcı önlemlerle güvenli hale getirilmesini bekliyor.