Taşikardi, Dinlenme Sırasında Kalp Hızının Artmasıdır

Taşikardi, dinlenme anında sinüs ritminin normal oranını aşmasıdır. Özellikle dinlenme sırasında dakikada 100’ün üzerine çıkan nabız, yetişkinlerde taşikardi olarak kabul ediliyor. Dinlenme hızının üzerindeki kalp atış hızları bazen normal, bazen de anormal olabiliyor. Taşikardi, kalp çarpıntısı olarak da biliniyor ve kardiyoloji alanında sık karşılaşılan bir durumdur. Hastalar genellikle çarpıntı hissi sızlanırken, bu durum çoğunlukla patolojik bir sebebe bağlı olmuyor, nadiren hayatı tehdit edici ritm bozukluklarıyla ilişkili olabiliyor. Bu sebeple, geçmişte kalp hastalığı öyküsü bulunan bireyler için kardiyolojik değerlendirme yapmak oldukça önemli.

NEDENLERİ VE BELİRTİLERİ

Taşikardinin bazı durumlarda kesin bir nedeni bulunamasa da, belirli koşullar ve hastalıklar taşikardiye yol açabiliyor. Örneğin, bazı ilaçların kullanımı ve bunların yan etkileri, taşikardi hastalarında farklı belirtiler gösteriyor. Kimi hastalarda belirgin belirtiler gözlemlenirken, kimilerinde ise hiç belirti olmayabiliyor. Ancak kalbin normalden daha hızlı atması sonucunda kan iletiminde yaşanan sorunlar bazı yaygın belirtileri ortaya çıkarabiliyor. Taşikardi tedavi planı, hastanın yaşı ve genel sağlık durumu ile ilişkilidir. Tedavi sürecinin esas amacı, hızlı kalp atışlarını düzene sokmak ve ileride oluşabilecek atakları önlemek için sorunları azaltmaktır.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Taşikardi durumunda hızlı kalp atışları bazen kendiliğinden düzelebiliyor, bunun dışında bazı basit fiziksel hareketlerle kalp atış hızını yavaşlatmak mümkün olabiliyor. Ancak bazı durumlarda ilaç veya tıbbi müdahale gerekebiliyor. Örneğin, doktor hastadan vagal manevra yapmasını isteyebilir; bu manevralar arasında öksürme, ıkınma ve yüzü buz torbasıyla soğutma gibi eylemler bulunuyor. Eğer vagal manevralar yetersiz kalırsa, anti-aritmik ilaçlar kullanılma yoluna gidilebiliyor. Acil durumlarda kalbe elektrik şoku uygulamak üzere kardiyoversiyon tercih edilebiliyor. Ciddi durumlarla başa çıkmak için defibrilasyon yönteminin yanı sıra farklı tedavi seçenekleri de mevcut.

RİSKLER VE ÖNLEMLER

Taşikardi hastalığı yaşayan bazı bireylerde, felç ya da kalp krizine neden olabilecek kan pıhtısı oluşum riski artabiliyor. Bu nedenle doktor, bu riski azaltmak için kan inceltici ilaç önerisinde bulunabilir. Altta yatan bir sorun varsa bu sorunun tedavi edilmesi, taşikardi ataklarının sıklığını azaltabiliyor. Stres anlarında uygulanabilecek gevşeme teknikleri; meditasyon, nefes egzersizleri, spor yapma gibi yöntemler de önemli. Ayrıca tütün ürünleri, kafeinli içecekler ve bazı ilaçların sınırlandırılması tavsiye edilebiliyor. Tıbbi yardım şart olsa da, taşikardi ciddileşmeden önce bu yolların tercih edilmesi öneriliyor.

TAŞİKARDİ TİPLERİ

Taşikardinin farklı türleri bulunuyor, ancak en yaygın olanları arasında “sinüs taşikardi” yer alıyor; bu, normalde masum bir durum olarak kabul ediliyor. Sinüs taşikardi, genellikle stres, korku, yüksek ateş ve kafein tüketimi gibi durumlara bağlı olarak gelişiyor ve tedavi, bu altta yatan durumun ortadan kaldırılmasına yönelik oluyor. Supraventriküler taşikardi, kalp kulakçıklarından kaynaklı olan bu dissipatif taşikardi türü ani başlangıç ve sonlanma ile karakterize ediliyor. Ventriküler taşikardi ise ciddi tedavi ve acil müdahale gerektiren bir durum olup, baş dönmesi ve bayılma gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Ders verilmediği takdirde bu ritm bozukluğu ölümle sonuçlanabiliyor.