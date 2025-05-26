Taşınmaz Fiyatlarının Şişirilmesine Son! Değer Bilgi Merkezi Geliyor

TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE YENİ DÖNEM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), taşınmaz değerlemesinde devrim niteliğinde bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında “Değer Bilgi Merkezi” uygulaması, 2026 yılının ilk çeyreğinde İstanbul’da, 2027 yılının ortasına kadar ise tüm 81 ilde kullanılmaya başlayacak. Bu yapay zeka destekli sistem, vatandaşlara taşınmazların gerçek piyasa değerlerini şeffaf bir biçimde sunarak emlak sektöründeki manipülasyonların azaltılmasını amaçlıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, dijital yapı envanteri çalışmaları ile “Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi” ve “Değer Bilgi Merkezi” uygulaması aracılığıyla yeni bir aşamaya geçiş yapacak. Vatandaşlar, yapacakları yatırımlar hakkında her türlü bilgiye bu sistem üzerinden ulaşabilecek.

HİZMETE ALINACAK YENİ SİSTEMİN FAYDALARI

Kullanıcılar, taşınmazlarının gerçek piyasa değerini; kendi bölgelerindeki diğer taşınmazlarla karşılaştırarak, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edebilecekleri yapay zeka destekli dijital ortamda görebilecek. Ayrıca, yatırımlarının hangi getirileri ve maliyetleri olacağını, satış fiyatı tahminlerini bu sistemden ayrıntılı bir biçimde öğrenebilecek. Böylece, piyasalardaki fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. “Değer Bilgi Merkezi”, taşınmazların piyasa değerlerini adil ve şeffaf bir şekilde belirlemek için geliştirilen yapay zeka destekli bir dijital platform olarak geniş bir veri havuzu sağlayacak.

AFETE HAZIRLIKTA ÖNEMLİ BİR VERİ KAYNAĞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin afete hazırlık açısından önemli faydalar sağlayacağını ifade ederek, “Bu çalışma afet riskli iller için de büyük önem taşıyor. Taşınmazlarla ilgili tüm bilgilerin yer alacağı bu sistemdeki veriler, kentsel dönüşümden mekansal planlamaya kadar birçok alana temel oluşturacak” dedi. “Değer Bilgi Merkezi” uygulaması aracılığıyla değer haritaları oluşturulacak ve her taşınmazın piyasa değeri bu haritalara işlenecek.

PİYASA VERİLERİNE ELA ALAN KATACAK

Bunu yaparak, kamu kurumlarının yanı sıra yerel yönetimlere, yatırımcılara, vatandaşlara ve geliştiricilere güncel ve karşılaştırılabilir veri sunacak. Parsel ve bağımsız bölüm bazında üretilen haritalar, kamulaştırma, vergi, yer seçimi ve yatırım karar süreçlerinde etkin şekilde kullanılacak. Ülke genelindeki tüm kentsel yerleşim alanlarında bu projenin hayata geçirilmesiyle dijital ve entegre taşınmaz yönetimi altyapısı oluşturulmuş olacak.

İSTANBUL’DA BAŞLAYACAK UYGULAMA

Bu altyapı, Türkiye genelinde adil, ulaşılabilir ve nesnel bir taşınmaz değerleme sistemi sunacak. “Değer Bilgi Merkezi”nin ilk uygulaması, 2026 yılının ilk çeyreğinde İstanbul’da, 2027 yılının ortasına kadar tüm 81 ilde devreye alınacak. İstanbul’da uygulama başladığında, kentin taşınmaz ekonomisi şeffaf ve adil bir biçimde ortaya konmuş olacak.

DİJİTAL ŞEHİR MODELLERİYLE YENİ BİR AŞAMA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, “Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi” ile şehirlerin dijital ikizlerini oluşturuyor. Her binanın fiili durumunu yansıtan üç boyutlu modeller, sayısallaştırılmış verilerle dijital ortama aktarılacak. Binaların yaş bilgisinden kullanım amacına kadar tüm bilgileri dijital ortamda yönetebilecek bir sistem kurulacak. Farklı zamanlarda değişik kurumlarca üretilmiş olan adres, imar durumu ve kamusal kısıtlılık gibi veriler, tapu ve kadastro verileriyle entegre edilerek, binaya dair bilgilere hızlıca ulaşabilme imkanı sağlanacak. Bu sistem, kentsel dönüşüm, vergilendirme, afet yönetimi gibi temel veri altlıkları oluşturacak. Aynı zamanda, bankacılık, sigorta, risk yönetimi gibi meslek alanlarına da güçlü veri desteği sunacak. Ayrıca, demografik yapıdan sağlık durumuna kadar farklı analizler yapılarak, yatırım süreçlerinde önemli katkılar sağlanacak.