Taşıt İlanlarında Yetki Doğrulaması Başladı

Yeni DÜZENLEME İLE TAŞIT İLANLARINDA YETKİ DOĞRULAMASI BAŞLIYOR

Ticaret Bakanlığı, taşıt ilanları için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) aracılığıyla “yetki doğrulaması” uygulamasını bugün başlattı. 1 Nisan’a kadar tanınan geçiş süresi içinde yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmeleri, elektronik platformlara ilan giremeyecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ikinci el otomotiv sektöründe kayıt dışı ticari faaliyetlerin önlenmesi ve kimliği belirsiz üyelikler üzerinden yayımlanan sahte veya yanıltıcı ilanların önlenmesi hedefleniyor. Ayrıca, fiyat artışları ve tüketici mağduriyetlerinin engellenmesi amacıyla çalışmalar etkin bir şekilde sürdürülüyor.

YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelere Bakanlık tarafından yetki belgesi alma zorunluluğu getirildiği belirtiliyor. 2024 yılı itibarıyla 26 bin 627 işletmeye bu yetki belgesi düzenlendiği vurgulandı. Bakanlık, işletmelerin bu belgeyi almasını teşvik eden düzenlemeler hayata geçirirken, ikinci el otomotiv sektöründeki kayıt dışı ticari faaliyetleri de takip ediyor.

GEÇİŞ SÜRECİ SONRASI YETKİ DOĞRULAMASI ZORUNLU OLACAK

1 Kasım 2023’ten itibaren taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması gerçekleştirilmeye başlandığına dikkat çekildi. Bu kapsamda kimlik bilgilerini doğrulamayanların ilan vermesinin önüne geçildi. EİDS’nin ikinci aşaması olan yetki doğrulaması uygulaması da bugünden itibaren devreye girdi. Platformlardaki taşıt ilanları, yalnızca taşıt sahibi, birinci ve ikinci derece akrabaları veya taşıt sahibince yetkilendirilmiş belgeli işletmeler tarafından verilebilecek. Taşıt sahiplerinin oto galeri işletmelerine yetki vermesi e-Devlet üzerinden sağlanacak.

İLAN PLATFORMUNDA YETKİ DOĞRULAMASI İLE TİTİZLİK ARTACAK

1 Nisan’a kadar devam edecek geçiş süreci sonrası yetki doğrulaması yapılmadan taşıt ilanı verilmesine izin verilmeyecek ve yetki belgesi olmayan oto galeri işletmeleri ilan giremeyecek. Bakanlığın getirdiği kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri sayesinde sahte ilanlar, aldatıcı içerikler ve spekülatif fiyat artışları engellenerek tüketici mağduriyetleri önlenecek. Bu düzenleme, sosyal medya dahil tüm elektronik ortamda verilen ilanları kapsıyor ve bu ilanlar yönetmelik hükümleri çerçevesinde dikkatle izlenecek.