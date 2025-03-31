Taşıt Ve Konutta Yetki Dönemi Başlıyor

KONUT VE TAŞITTA YETKİSİZ İLAN DÖNEMİ SONA ERİYOR

Ticaret Bakanlığı’nın taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden gerçekleştirilen yetki doğrulaması uygulamasında 2 aylık geçiş süreci sona erdi. Konut ilanları için ise sona erme tarihi 7 Nisan olarak belirlendi.

ARAÇ İLANI VERECEKLER DİKKAT!

Yeni dönemde ilanlarda yetki doğrulaması zorunlu hale geliyor. İlgili platformlardaki taşıt ilanları yalnızca ilana konu taşıtın sahibi, birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşıt sahibince yetkilendirilmiş belgeli işletmeler üzerinden verilebilecek. Taşıt sahipleri, oto galeri işletmelerini yetkilendirmek için işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. 1 Nisan itibarıyla ilan platformlarında yetki doğrulaması yapılmadan taşıt ilanı verilemeyecek. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip olmayan oto galeri işletmeleri ise ilan girişi yapamayacak.

KONUTTA 7 NİSAN’DA BAŞLIYOR

Konut ilanlarındaki yetki uygulaması ise 7 Nisan’dan itibaren hayata geçiyor. Mülk sahipleri, emlak ilanları için yetki vermek amacıyla e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten itibaren yetki belgesi bulunmayan emlakçıların ilanları kaldırılacak. Ayrıca, birden fazla emlakçıya ilan yayınlama izni verilebilecek. Bu düzenleme, sosyal medya dâhil olmak üzere elektronik ortamda yayınlanan tüm ilanları kapsıyor.