Taşkın Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

TAŞKIN KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Kırşehir’de, taşkın ve sel riskine karşı alınacak önlemleri değerlendirmek üzere Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. GAMER’de gerçekleştirilen bu toplantıda, Vali Murat Sefa Demiryürek, taşkınların doğanın bir gerçeği olduğunu ancak yanlış şehirleşme, yetersiz altyapı ve doğal su yollarının bozulmasının afete dönüşmesine neden olduğunu ifade etti. Demiryürek, “Alınacak her türlü tedbir, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak adına hayati önem taşıyor” diyerek, bu süreçte güçlü bir işbirliği kurulması gerektiğine dikkat çekti.

GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ VE HAZIRLIKLARIN ÖNEMİ

Projelerin titizlikle takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Demiryürek, afet öncesi hazırlıkları ciddiyetle ele aldıklarını, taşkın risklerini en aza indirmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli adımların atıldığını belirtti. Toplantıda, Kırşehir’de yürütülen taşkın kontrol çalışmaları, taşkın kontrol tesislerinin bakım ve onarım süreçleri ile dere yataklarında yaşanan kadastrol problemler ve çözümleri gibi konular görüşüldü.

AFET RİSK PLANI VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Taşkın yönetimi ve afet risk planlarının yanı sıra yağmursuyu altyapı ve drenaj çalışmaları da toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı. AFAD İl Müdürlüğü ve DSİ Kırşehir Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme sunumuna, ilgili kurum amirleri de katılım gösterdi. Bu tür önlemler, Kırşehir’deki vatandaşların güvenliğini sağlamak ve olası afetlere karşı hazırlıklı olabilmek adına büyük önem taşıyor.