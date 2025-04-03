Taşkın: “Manisaspor’a Destek Çağrısı”

TEKNİK DİREKTÖRDEN MANİSASPOR TARAFTARLARINA ÇAĞRI

Trendyol 1. Lig’de düşme potasında yer alan Manisa FK’nın Teknik Direktörü Taner Taşkın, Süper Amatör Lig’de mücadele eden ve BAL’a yükselmek için karşılaşmalara çıkacak olan Manisaspor’un taraftarlarına çağrı yaptı. Taşkın, “Buradaki oluşumun en önemli parçalarından birinin de Manisaspor’u canlandırmak olduğunu düşünüyorum. Biz bir olalım, birlik olalım istiyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

MANISA FK’YA DESTEK ÇAĞRISI

Düşme potasında bulunan ve zorlu maçlar çıkaracak olan Manisa FK’ya yönelik destek çağrısında bulunarak, 5 Nisan Cumartesi Günü saat 13.30’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak olan Keçiörengücü mücadelesi için taraftar desteği istediklerini vurguladı. Özellikle Manisaspor taraftarlarını maça davet eden Taşkın, birlik olmanın önemine dikkat çekti.

DİRENÇ VE BİRLİK MESAJI

Taşkın, “Manisalılar ve sevgili Manisasporlu kardeşlerim. Ligdeki durumumuzu biliyorsunuz. Sıkıntılı günler yaşıyoruz. Manisa FK’ya ne kadar yakın ya da uzak olduğunuzu tahmin ediyorum, bunu çok net olarak söyleyebilirim. Ben dahil olmak üzere buradaki başkanından, personelinden, hocasından, masöründen, malzemecisine kadar herkes Manisasporlu” dedi. Ayrıca, “Cumartesi günü oynayacağımız hayati önemdeki Keçiörengücü maçında sonuna kadar destek istiyorum. Tribüne gelip destekleyecek olan tüm kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Taşkın, “Gelmiyorum, ben televizyon izleyerek dua ederek izleyeceğim” diyenlerden de destek geldiği için minnettar olduğunu belirterek, “Biz bir olalım, birlik olalım istiyorum” dedi.