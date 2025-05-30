Taşköprü’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenmiş olan 5 ikamet ve bir iş yerine baskın düzenledi.

ARIMALARDA YETKİLİ MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalar sonucunda, 25,30 gram uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı madde, 3,2 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve ruhsatsız pompalı av tüfeği bulundu. Operasyon sonucunda yakalanan 2 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.