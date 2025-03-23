Taşköprü’de Yangın: Ev ve Araç Zarar Gördü

YANGIN OLAYI

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen yangın, 2 evin, 2 deponun ve 1 aracın kullanım dışı kalmasına yol açtı. Yangına anında müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Olay, Samanlıören köyü Baltacı Mahallesi’nde şu anda belirlenmemiş bir nedenden ötürü Osman Özdemir’e ait evde başladı.

YANGININ BÜYÜMESİ

Yangın kısa sürede büyüyerek, İhsan Çetin’e ait eve ve depo olarak kullanılan iki yapıya sıçradı. Dumanları gören çevre halkı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler olay yerine ulaştığında, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

CAN KAYBI VE İNCELEME

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, toplamda 2 ev, 2 depo ve 1 araç zarar gördü. Ekiplerin yangın sonrası soğutma çalışmaları hala devam ediyor. Yangınla ilgili detaylı incelemenin başlatıldığı bildirildi.