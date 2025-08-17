Haberler

Taşköprü Festivali’nde At Yarışı Yapıldı

TAŞKÖPRÜ KÜLTÜR VE SARIMSAK FESTİVALİ’NDE AT YARIŞI DÜZENLENDİ

Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl 35’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nin sona eren son gününde at yarışı yapıldı. Kabayazı mevkisindeki at yarışı pistinde, jokeyler derece elde etmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Yarışlara yerli halkın yoğun ilgisi dikkati çekti.

BELEDİYE BAŞKANI YARIŞLAR HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, gazetecilere verdiği demeçte, yarışların hem güzel hem de sportmence geçtiğini belirtti. Yarışlara katılımın yoğun olduğunu ifade eden Arslan, “Festivalin 4-5 günlük süreci gayet olumlu geçti. Amaç ve hedef istenildiği noktada. Katılım oldukça yoğun. Bizim birinci amacımız kazasız, belasız tamamlanması, ikincisi, hemşehrilerimizin yoğun ilgi göstermesi ve il dışından katılımcıların da gelmesiydi. Bunların hemen hemen hepsi gerçekleşti. Esnafımız mutlu, gelenler de mutlu. Dolayısıyla inşallah 36’ncısı da çok daha iyi sonuç alacağımız bir festivale dönüşecek.” şeklinde konuştu.

10 YILDA 9 FESTİVAL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Arslan, 10 yıllık belediye başkanlığı süresince 9 festival düzenlediğini belirtti ve dünkü konserde yaklaşık 60 bin kişinin yer aldığını ifade etti. “Belki festival alanında topladığımızın bir katı kadar insan da başka alanlarda yer aldı. Bu akşam Buray konseriyle daha da zirve yapacağını düşünüyorum. Sevgi, barış, kardeşlik içerisinde festivalimizi tamamlamayı diliyorum.” dedikten sonra, yarışların ardından dereceye girenlere ödüller verildi. Festival, gerçekleştirilen konserlerin ardından sona erecek.

