Taşköprü Silahlı Kavga, Dört Tutuklama Gerçekleşti

OLAYIN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENİ

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olayla ilgili olarak dört tutuklu sanığın yargılamasına devam ediliyor. Olay, 3 Nisan tarihinde Taşköprü ilçesindeki Atatürk Caddesi’nde yaşandı. Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Donalar köyü muhtarı seçilen Cengiz Sürer ile muhtar adayı Galip Alkaşı (42) arasında muhtarlık seçimleri hakkında bir tartışma başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle ilk anda kavga büyümeden önlendi. Ancak, daha sonra Cengiz Sürer’in ailesi olay yerine geldi.

KAVGANIN BÜYÜMESİ

Cengiz Sürer’in yakınları, muhtar adayı Galip Alkaşı’nın bulunduğu kahveye gitti. Burada yeniden başlayan tartışma, Cengiz Sürer, çocukları Hüseyin ve Barış Sürer, kayınbiraderi Şenol Can ile muhtar adayı Galip Alkaşı ve akrabası Mehmet Atasoy arasında alevlendi. Tartışmanın daha da büyümesi neticesinde silahlı bir kargaşa çıktı. Bu kargaşada, muhtar adayı Galip Alkaşı hayatını kaybederken, Mehmet Atasoy yaralandı. Yaşanan olayların ardından, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cengiz Sürer ile çocukları ve kayınbiraderi tutuklandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde, dört sanık hakkında “kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından dava açıldı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Cengiz Sürer, “Ben suçsuzum, çocuklarıma engel olmaya çalıştım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” sözleriyle kendini savundu. Aynı şekilde, Sürer’in çocukları da tahliyelerini talep ettiler. Donalar Köyü Muhtarı Cengiz Sürer’in kayınbiraderi Şenol Can ise, “Ben, bilerek ve isteyerek ateş etmedim. Mecburiyetten ateş ettim. Bir kaza oldu. Ağır tahrik altında olmuştur. Pişmanım. Tahliyemi istiyorum” şeklinde konuştu. Olayda yaralanan Mehmet A. ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Hayatını kaybeden Galip Alkaşı’nın eşi ve kızı da sanıkların en ağır cezayı almasını talep ettiler. Son olarak mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.