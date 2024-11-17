“Taşlı Saldırı, AK Parti’yi Kınıyor”

OSMAN NURİ KABAKTEPE’DEN KINAMA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, dün gece gerçekleşen saldırıyı şiddetle kınadı. Kabaktepe, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırının ardından, “Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, bu hain girişimi planlayanlara ve destekleyenlere karşı konunun hukuk önünde takipçisi olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum.” ifadesini kullandı.

BEYLİKDÜZÜ İLÇE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Ömer Çolak da saldırıya tepki gösterdi. Çolak, “Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yapılan hain saldırıyı kınıyoruz. Bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenlere ve onları destekleyen odaklara açıkça ifade ediyoruz ki ülkemiz ve Beylikdüzü için mücadelemize kararlılıkla ve azimle devam edeceğiz.” diyerek kararlılıklarını vurguladı. Ayrıca, saldırıya ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.