Taşoluk Köyü Afet Bölgesi İlan Edildi

YANGININ NEDEN OLDUĞU ZARARLAR

Sakarya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 20 Temmuz 2025 tarihinde Geyve ilçesinde yaşanan yangın afeti sonrası, Taşoluk köyünün ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ olarak ilan edildiğini duyurdu. Yangın, saat 17.15 sıralarında Hacılar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıktı ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yerleşim alanlarının tehdit altında kalmaması için, Taşoluk ve Hacılar köyleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Taşoluk köyünde, yangın sonucunda alevlerin sıçradığı üç ev tamamen yanarken, birçok yapıda da hasar oluştu.

TAMAMLANAN HASAR TESPİTİ ÇALIŞMALARI

Sakarya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “20.07.2025 tarihinde ilimiz Geyve ilçesinde meydana gelen yangın afetiyle ilgili, Geyve ilçesi Taşoluk köyü için ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ kararı alınmıştır. Kesin Hasar Tespit Çalışmaları tamamlanarak, 15.08.2025 tarihi itibariyle köy muhtarlıklarında 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır. Sonuçlar 30 gün süreyle köy muhtarlığında ilan edilmeye devam edecektir. Vatandaşlarımız sonuçların ilan edildiği andan itibaren 30 günlük süre içerisinde e devletten veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri’nde itiraz edebileceklerdir” ifadelerine yer verildi.