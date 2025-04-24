Taşova’da 500 Saman Balyası Yandı

YANGIN VE MÜDAHALE

Amasya’nın Taşova ilçesinde 500’e yakın saman balyası alev alev yandı. Yangın, Alpaslan köyünde Dursun Torun’a ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenle başladı. Köy muhtarlığına ait yangın söndürme aracı, alevlerin bitişikteki ahıra sıçramasını önlemek amacıyla ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İTFAYE VE EĞİTLERİN MÜDAHALESİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Taşova Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli, kısa sürede olay mahalline ulaşarak yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucunda yaklaşık 500 saman balyası zarar gördü.