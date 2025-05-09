Taşova’da Anlamlı Anneler Günü Ziyareti

ANLAMLI BULUŞMA

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 2007 yılında hayatını kaybeden Piyade Er Himmet Aydemir’in adını taşıyan Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezi, Anneler Günü dolayısıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Şehidin annesi Döndü Aydemir, oğlu Kazım Aydemir ve torunu Himmet Aydemir, ilk defa oğlunun ismini taşıyan bu kurumu ziyaret etti. Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, aile, kurum müdürü Saffet Bol’un rehberliğinde atölyeleri gezdi ve kurs faaliyetlerine yakından katıldı.

DUYGUSAL ANLAR

Şehidin annesi Döndü Aydemir, oğlunun adının yaşatıldığı bu merkezde olmanın kendisine hem gurur hem de derin bir hüzün verdiğini dile getirdi. “Canlarının sağlığı, evlerinin huzurlu olmasını, Allah’ım kolaylık versin. Ne yapalım bu iş mecburdu, olacaktı” şeklinde duygularını ifade eden anne Aydemir’in sözleri dinleyenleri derinden etkiledi. Ziyarette yer alan Taşova Kaymakamı Salih Kartal, şehit annesi Döndü Aydemir’e kursiyerler tarafından hazırlanan, içerisinde şehidin isminin yer aldığı el emeği kanaviçe tabloyu hediye etti.

ŞEHİDİ ANMA VE VEFAYI GÖSTERME FIRSATI

Merkez Müdürü Saffet Bol, yaptığı açıklamada, “Bugün kurumumuzda çok anlamlı bir misafir ağırladık. Şehidimizin annesi, kardeşi ve aynı ismi taşıyan yeğeni Himmet Aydemir’i kurumumuzda görmek bizler için onur verici oldu. Hem adını taşıdığımız şehidimize hem de ailesine duyduğumuz vefayı bir kez daha gösterme fırsatı bulduk” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret, hem Şehit Himmet Aydemir’in hatırasını onurlandırdı hem de Anneler Günü’ne özel manevi bir değer kattı.