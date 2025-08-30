Taşova’da İki Araç Çarpıştı, 5 Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve neticesinde 5 kişi yaralandı. A.O.D. yönetimindeki 34 EOY 377 plakalı araç, A.B. idaresindeki 55 HP 350 plakalı otomobille Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyü kavşağında çarpıştı. Kazanın ardından sürücü A.O.D. ile birlikte her iki araçta bulunan Y.A.B, S.B, B.B. ve S.T. yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların durumuna ilişkin detaylı bir bilgi verilmedi.