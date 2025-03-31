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Taşova’da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

KAZANIN DETAYLARI

Amasya’nın Taşova ilçesinde, 2 aracın çarpışması sonucunda 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Dörtyol köyü mevkiinde, H.P. (56) tarafından yönetilen 05 EV 834 plakalı otomobil, tek yönlü yolda kötü hava şartlarının etkisiyle kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen M.E.’nin (37) kullandığı 16 BPC 420 plakalı araçla çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU

Kazanın sonucunda, sürücü M.E. ile birlikte aracındaki eşi K.E. (36) ve 2 yaşındaki çocukları A.T.E. yaralandı. Yaralıların durumunun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.

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