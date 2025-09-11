Haberler

Taşova’da Kan Bağışı Kampanyası Yapıldı

Amasya’nın Taşova ilçesinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Türk Kızılay’ı Amasya Kan Bağış Merkezi ve Taşova Kızılay Şubesi tarafından Merkez Çarşı Cami önünde düzenlenen etkinlik, iki gün boyunca sürdü ve birçok vatandaş destek verdi.

Kampanya sırasında konuşan Türk Kızılay’ı Taşova Temsilcisi Orhan Ceylan, hem sağlık açısından hem de bir hastaya umut olma amacıyla kan vermenin önemini vurguladı. Ceylan, “Kan vermek insani bir görevi,” diyerek, “Hastanelerde hayırsever vatandaşların bağışladığı kan ile hayata tutunmayı bekleyen birçok vatandaşımız bulunuyor. Onlara hayat verebilmek için bağışların önemi büyük. Çünkü kan, hayat demektir. Kan bağışına destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum,” şeklinde ifadeler kullandı.

Soruşturma Başlatıldı, İddialar Üzerine

Türkiye, Can Holding'e yönelik gerçekleştirilen operasyonla sarsıldı. 121 şirkete el konulurken, 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; 5 kişi gözaltına alındı. Patrona ulaşamadı.
Siyasette Önemli Bir Gelişme Yaşandı

Hasan Ustaoğlu, uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yaptıktan sonra AK Parti'ye katıldı. Bu durum, siyasi arenada çeşitli tartışmalara yol açtı. Ustaoğlu'nun kimliği merak ediliyor.

