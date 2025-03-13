Taşova’da Sazlık Alandaki Yangın Söndürüldü

YANGIN OLDEĞİ YAŞANDI

Amasya’nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Nehri’nin kenarındaki sazlık alanda yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu bölgede, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Taşova itfaiye ekipleri, olay yerine 2 itfaiye aracıyla gelerek yangını kısa bir süre içinde söndürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenine dair soruşturma başlatıldı.