Taşova’da Tır Devrildi, İki Yaralı

KAZA VE YARALILAR HAKKINDA BİLGİLER

Amasya’nın Taşova ilçesinde kereste yüklü bir tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, O.K. (39) yönetimindeki 05 ABF 160 plakalı tır, Boraboy köyü mevkisinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde virajda yan yattı. Kazada sürücünün yanı sıra, araçta bulunan 15 yaşındaki oğlu F.K. da yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından hemen olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra önce Taşova Devlet Hastanesi’ne, ardından Amasya Şerefeddin Sabuncuoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiler. Kaza nedeniyle trafiğe kapalı olan yolda, jandarma ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kazayla ilgili olarak incelemeler başlatıldı.