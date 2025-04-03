Taşova Ortaokulu 11 Yıl Üst Üste Şampiyon

Amasya’nın Taşova ilçesinde yer alan Taşova Atatürk Ortaokulu, fiziksel koşullarının yetersiz olmasına rağmen okul sporları puanlı atletizm il yarışmalarında üst üste 11 yıl boyunca şampiyonluk yaşamayı başardı. Öğrencilerin 400 kişiyi bulduğu bu okulun atletizm takımı, yıldız erkekler ve kızlar kategorilerinde il birinciliği kazandı. Spor salonu eksikliği ile başa çıkmak amacıyla öğretmenler ve öğrenciler, kendi çabalarıyla spor çalışma odası, gülle sahası, basketbol sahası ve voleybol sahası inşa etti. Başarılarını sürekli artıran öğrenciler, okulun gurur köşesini kupa ve madalyalarla donattı.

ATLETİZMDE BÜYÜK BAŞARI

4 yıldır atletizm müsabakalarına katılan 8. sınıf öğrencisi Onur Alp Bağcı, “Okulumuz 11 senedir il birincisi olarak bölgelere gitmeye hak kazanıyor. Yüksek atlama alanında antrenmanlar yaparak 1 metre 56 santim barajını geçerek Amasya’da il birincisi oldum. Bu şartlar altında antrenman yapıp, bunu başarmak çok zor bir şey” şeklinde konuşuyor. Aynı zamanda, 4 yıldır takımda yer alan Ecrin Gültekin, gülle atma branşında 8 metre 34 santim ile birinci olduğunu ve bunun gurur verici bir durum olduğunu ifade ediyor. “Sonuç olarak ilimizi temsil ediyoruz” diyor.

KENDİLERİNİ RAKİPSİZ HİSSEDİYORLAR

Koşucu Hazal Fırat ise rakipsiz olduklarını dile getiriyor. “Bin 500 metre koşuyorum, geçen sene de birinci olmuştum, bu senede birinciliği aldım. Tabii ki rakibimiz var ama biz 11 yıldır rakipsiz olarak görüyoruz kendimizi” ifadeleriyle başarısını paylaşıyor. Bu başarıların arkasındaki isimlerden biri olan Beden Eğitimi Öğretmeni Okan Aydın, “2013 yılında başlamış olduğumuz okul sporları puanlı atletizm yarışmalarında bu yıl itibariyle 11. senesini doldurmuş bulunuyor. 11 yıldır üst üste bu alanda il birincisiyiz. 11 yıldır rakibimiz var mı? Rakibimiz tabii ki var. Ama gerçekten bu alanda başarılıyız diyebiliriz. İmkansızlık içerisinde büyük mücadele örneği gösteriyorlar” diyor.

ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLERİ KUTLANDI

Okul Müdürü Fatih Ocak, öğrencilerini ve öğretmenlerini tebrik ediyor. Amasya’daki bu başarı, okulun ve bölgenin spor alanındaki potansiyelini gözler önüne seriyor.