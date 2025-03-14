Tatar: “Kıbrıs’ın Geleceği Konuşulmalı”

KKTC CUMHURBAŞKANI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleştirilecek gayriresmi Kıbrıs görüşmeleri öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Türkiye ile birlikte masada yer alacaklarını ifade eden Tatar, “Beyhudeye geri dönüş yoktur, artık Kıbrıs’ın geleceği konuşulmalıdır” dedi. KKTC’nin geleceği ile ilgili açıklamalar yapan Tatar, Cumhurbaşkanlığı görevinde Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle hareket edeceklerini vurguladı.

KIBRIS TÜRK HALKININ HAKLARI

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin, uluslararası statüsünün ve haksız izolasyonların kaldırılmasının önemine değindi. Crans Montana sürecinin devam etmemesi gerektiğini belirten Tatar, federasyon modelinin artık geçerliliğini yitirdiğinin Birleşmiş Milletler raporlarıyla teyit edildiğini aktardı. “Beyhudeye geri dönüş yoktur” ifadesini yineleyen Tatar, Kıbrıs Türk halkı üzerindeki haksız uygulamaların son bulması gerektiğini söyledi.

DİYALOG VE İŞ BİRLİĞİ

Tatar, Cenevre toplantısında Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını, güçlü bir devlet olarak Türkiye ile birlikte masada yer alacaklarını belirtti. “Diyalogdan yanayız. Sağlık, kültür, ekonomi, deprem gibi birçok konuda iş birliği önerdik. Cenevre’de bunu vurgulayacağız” diyen Tatar, KKTC’nin uluslararası alandaki statüsünün güçlendiğini ifade etti. Ayrıca, AB çatısı altında iki devletli çözümün mümkün olduğunu açıkladı.

EŞİTLİK VE HAKLAR

Yeni bir müzakere sürecinin başlaması için iki tarafın eşitliğinin garanti altına alınması gerektiğini vurgulayan Tatar, Annan Planı referandumunda Kıbrıs Türk tarafının “evet” demesine rağmen, AB üyeliği sürecinde Rum tarafının tek taraflı kabul edilmesinin eleştirisini yaptı. Ayrıca, KKTC’nin yeni sınır kapıları açma konusundaki iş birliklerine açık olduğunu, ancak Rum tarafının olumsuz tutumunu belirtti.

CENEVRE TOPLANTISININ ÖNEMİ

Tatar, Cenevre’de yapılacak toplantıyı KKTC için önemli bir diplomatik başarı olarak değerlendirdi ve görüşmelerin adanın geleceği açısından yapıcı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini ifade etti. “İzolasyon altında yaşamaya mahkum etmenin hiçbir gerekçesi olamaz” diyen Tatar, KKTC’nin hak ve çıkarlarını sonuna kadar savunacaklarını belirtti. Güçlü bir heyetle Cenevre’de yer alacaklarını söyleyen Tatar, siyasi parti temsilcileri ve müzakere heyeti ile birlikte Kıbrıs Türk halkının iradesini masaya taşıyacaklarını vurguladı.