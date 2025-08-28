Tataristan’da Küresel Gençlik Zirvesi Gerçekleşti

KÜRESEL GENÇ LİDERLER ÖDÜLLERİ’NİN DÜZENLENMESİ

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da gerçekleştirilen 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi’nde “Küresel Genç Liderler Ödülleri” töreni yapıldı. Bu organizasyon kapsamındaki ödül töreninde, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov’un Müşaviri Timur Süleymanov, Tataristan Gençlik Bakanı Rinat Sadıkov, Kültür Bakanı Irada Khafizyanovna ve birçok önemli isim kazanan adaylara ödüllerini takdim etti. Törende, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan da yer aldı.

Törende konuşma yapan Alhajri, Kazan’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Gençlik, büyük bir potansiyel, eşsiz bir fırsat, zengin bir insan sermayesi. Hepsinin ötesinde kalkınma mekanizmasıyla bağlantılı olması gereken bir yumuşak güç.” dedi. Bakan Sadıkov ise, dünyada yaşanan değişimlerin gençlerin aktif katılımı ile gerçekleştiğine dikkat çekti. Choudhary, çeşitli ülkelerden katılımcıların olmasının ilham verici olduğunu belirtti ve Kazan’ın insanları daha üretken hissettirdiğine vurgu yaptı. Süleymanov da katılımcılara mutlu anlar dileği ile, zirvenin farklı fikirlerin paylaşıldığı bir etkinlik olmasını umduğunu söyledi.

PROJELER VE İŞBİRLİKLERİ

Bakan Khafizyanovna, zirvede iletişim kurma ve köprüler inşa etme fırsatı bulduklarını dile getirdi. Salimgarayev, benzer vizyonları olan insanlara ödül vermenin bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, İİT ülkelerinin medya ajansları ile ortak projeler geliştirdiklerini anlattı. Salimgarayev, bu işbirliklerinin güç ve mutluluk getireceğine inandığını belirtti. ICYF Başkanı Ayhan ise Kazan Küresel Gençlik Zirvesi’nin her yıl daha da önemli hale geldiğini vurguladı.

ÖDÜLLERİN SAHİPLERİ

Yılın Genç Sosyal Girişimcisi Ödülüne Ürdün’den Amin Riyad Amin Abudyak ve Endonezya’dan Michael Andrian Sahono layık görüldü. Malezya Gençlik Konseyi, Çocukların Girişimlerini Destekleme Projesi ile ödül aldı. Yılın Genci Ödülü ise Pakistan’dan Sharmeen Fayyaz’a verildi. Yemen’den Al-Muntaser Ameen Ahmed Mohammed, Yılın Genç Araştırmacısı ödülünü aldı. Özbekistan’dan Khadicha Imamnazarova ve Rusya’dan Saida Mukhametzyanova gelenekleri ve kültürel kimliği koruma projeleriyle ödül kazandı. Mısır’dan Mohamed Ahmed Gamalaldin Algawish, Yılın Genç Medya İnfluencerı Ödülünü, Bangladeş’ten Arafatul Islam ise Yılın Genç Mentoru Ödülünü aldı. Törende ayrıca birçok geleneksel ve modern dans gösterisi, müzik dinletileri ve konser gerçekleştirildi.